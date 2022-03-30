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Культура
30 марта 2022  19:47
Эльза Кузнецова

В художественной галерее Свияжска открылась выставка «Художник и книга»

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В художественной галерее Свияжска открылась выставка «Художник и книга»

В выставочном зале художественной галереи музея-заповедника «Остров-град Свияжск» открылась выставка, посвященная графической иллюстрации. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

В экспозиции представлены графические работы в техниках линогравюры, офорта, ксилографии и автолитографии. Это иллюстрации к фольклорным текстам, стихотворным и прозаическим произведениям русской и иностранной литературы, эскизы оформления книг. Заметное место занимают экслибрисы — владельческие книжные знаки.

Выставка представляет картины 15 современных художников-графиков из городов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья — Армении, Украины, Беларуси, Мексики.

Эти работы экспонировались в 2015 году на III Казанской международной биеннале печатной графики «Всадник» и затем поступили в фонды музея-заповедника «Остров-град Свияжск», который участвовал в проведении этого художественного форума. 

«На выставку возможен вход по „Пушкинской карте“», — уточнила агентству руководитель пресс-службы музея-заповедника Юлия Нуреева. 

Экспозицию можно посетить до 10 мая этого года.

Фото: музей-заповедник «Остров-град Свияжск».

#остров-град Свияжск
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