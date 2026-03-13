В Храме всех религий в Казани появится зал культуры ацтеков и майя

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Храме всех религий в Казани в ближайшее время официально откроется новый зал, который будет посвящен мезоамерике – культуре ацтеков, майя, ольмеков и других народов континента. Об этом «Татар-информу» рассказал управляющий объектом Фарит Хайруллин.

«Зал посвящен центральной Америке. Например, можно посмотреть на пирамиду майя, на стенах уже изображены тематические фрески. Все эти народы объединяли языческая культура, религия, пирамиды», – пояснил он.

В центре зала уже стоит огромная высеченная из камня голова. Такие же нашли на местах обитания коренных американских народов. Сейчас работа над залом продолжается, его официальное открытие планируется в начале лета.