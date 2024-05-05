В храме Гроба Господня задержали охранника генконсула Греции

Греческого полицейского, входящего в охрану генконсула, арестовала израильская полиция в храме Гроба Господня, сообщил портал Neostrategy. Инцидент произошел на глазах греческой делегации во главе с замглавы МИД страны.

Оппозиция Греции назвала инцидент беспрецедентным и потребовала от своего МИД разъяснений. Дипломатические источники агентства отмечают, что «при вмешательстве МИДа задержанный был немедленно освобожден израильскими властями».

Турецкое информационное агентство Anadolu информирует, что греческий полицейский был арестован после жалобы на ссору.

«Министерство иностранных дел Греции через свои дипломатические источники ограничилось заявлением, что "расследует обстоятельства, при которых произошел инцидент, и предпримет все необходимые действия"», – добавляется в сообщении портала.