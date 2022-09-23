В храмах и монастырях Татарстана будут молиться о Российском воинстве

На богослужениях во всех храмах и монастырях Татарстана по благословлению митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла будут возносить особые прошения о Российском воинстве. Об этом сообщает пресс-служба митрополии.

Поминовение воинов, вставших на защиту нашего Отечества, будет совершаться на сугубой ектении за вечерней, утреней и Божественной литургией.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

«Сердца многих сейчас находятся в смятении, люди часто не знают, как поступить, но Господь словами Священного Писания укрепляет нас. Сегодня в Евангелии мы слышали, как апостолы также подверглись смятению, как они устрашились бури. Но к ним пришел Христос и сказал: "Не бойтесь!". И к нам Христос приходит и говорит: "Не бойтесь, Я же с вами". Давайте оставим страхи человеческие и будем уповать на милость Божию. Будем сугубо молиться о том, чтобы Господь вернул в нашу жизнь мир, благополучие, благоденствие; чтобы Господь сохранил нас и наших детей для праведной и благочестивой жизни. Мы должны понимать, что через эти страшные события гнев Божий изливается на нас с вами, русских людей. Кто-то отказался считать себя русским, кто-то нет, но беда общая для всех. И с той, и с другой стороны гибнут русские люди. Братья по крови могут сегодня находиться по разные стороны противостояния. Надо душу укрепить молитвой Господу и возопить к Богу всем своим сердцем, мыслью, душой, чтобы все это как можно скорее прекратилось. Будем молиться словами молитв, которые были составлены ещё в Первую мировую войну, когда наши предки соборно молились и надеялись на избавление», – обратился сегодня к верующим митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл на службе в Пещерном храме кафедрального собора Казанской иконы Божией Матери Казанского Богородицкого мужского монастыря.

Фото: Пресс-служба Татарстанской митрополии

Текст прошений:

«Еще молимся господу Спасителю нашему, о еже прияти молитвы нас недостойных рабов Своих в сию годину испытания, пришедшую на страну Российскую, егда обышедше обыдоша ея врази наша, яви спасение Свое, рцем вси. Господи, услыши и помилуй»;

«Еще молимся о еже благосердием и милостию призрети на воинство наше и всех защитников Отечества нашего в сию годину нас же всех в духе, вере и единомыслии утверди, рцем вси. Госоподи, услыши и милостивно помилуй».