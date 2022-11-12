В храмах Чистопольского района шьют носилки и собирают аптечки для военнослужащих

Фото: сайт Татарстанской митрополии

Чистопольская епархия проводит сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Прихожане передают для них продукты питания, медикаменты, теплые вещи, средства для обогрева в полевых условиях, а также специально изготавливают носилки и собирают медикаменты.

Пошив бескаркасных носилок для эвакуации раненых бойцов организовали при храме Казанской иконы Божией Матери и на территории молитвенного дома преподобного Сергия Радонежского в Чистополе. Для работы мастериц специально закупили все необходимое – палаточный брезент, корсажную тесьму и армированную нить, сообщает пресс-служба Чистопольской епархии.

Помимо этого, на приходах Чистопольской епархии собирают аптечки, в каждую из которых входят индивидуальные перевязочные и противохимические пакеты, кровоостанавливающие и противоожоговые средства, турникеты и жгуты, противовирусные средства, антибиотики. Аптечки передаются бойцам лично в руки.

«Отрадно, что в это непростое время жители нашего региона сплотились и всеми силами стараются поддержать мобилизованных земляков. Своевременно оказанная первая медицинская помощь зачастую играет ключевую роль в судьбе раненого солдата. Компактные носилки, которые подходят для многоразового использования, могут помочь спасти жизни ребят», – отметил секретарь Чистопольской епархии, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Андрей Зиньков.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый желающий – прием медикаментов и вещей первой необходимости осуществляется в каждом храме Чистопольской епархии. Помощь для военнослужащих и жителей пострадавших районов собирается также в Казанской епархии – к примеру, в храмах города тоже шьют тактические носилки.