«В хостел впихнули 20 тыс. человек»: казанцев судят за организацию незаконной миграции

В Вахитовском суде Казани за организацию незаконной миграции и фиктивную постановку на учет иностранцев судят семь человек. На скамье подсудимых: Вениамин Вареник, Альбина Гинанова, Натиг Искандаров, Дмитрий Кузнецов, Рамзи Одинаев, Гафор Пулотов и Айрат Шакиров.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

Заседание перенесли уже третий раз подряд. На первом заседании заболел один из участников состава суда, на второе не пришел государственный обвинитель, а сегодня опоздал подсудимый. Спустя час от намеченного времени он добрался до суда, сообщив, что в пути сломалась машина и пришлось ехать на такси.

Однако обвинительное заключение старший помощник транспортного прокурора Татарстана Рустем Гарипов так и не озвучил. Адвокат подсудимого Искандарова заявил ходатайство о возвращении дела прокурору. По его словам, обвинительное заключение составлено с ошибками. Также он отметил, что дело должно рассматриваться в Ново-Савиновском суде Казани по совершению места преступления.

Государственный обвинитель сообщил суду, что на подробный ответ ему необходимо время и попросил о переносе заседания.

Фото: © Дмитрий Шатров \ «Татар-информ»

По версии следствия, все семеро подсудимых обвиняются в том, что зарегистрировали в хостеле порядка 20 тысяч мигрантов из стран средней Азии.

В свою очередь, подсудимые с этим не согласны, они считают, что организации незаконной миграции не было. Лишь «небольшое превышение числа жителей в хостеле».

«Никаких мигрантов мы не перевозили, нас задерживали, чуть ли не называя этнической группировкой. Хотя это не так. Вся эта ситуация произошла в далеком 2021 году, мне кажется, что дело сшито», – сообщил подсудимый Дмитрий Кузнецов.