В хоккейном турнире «Дуслык» в Казани впервые поучаствует женская команда

С 1-5 февраля в Татарстане пройдет III Всероссийский турнир по хоккею с шайбой с представителеями разных конфессий «Кубок дружбы — Дуслык». В этом году организаторы уделяют больше внимание патриотическому воспитанию молодежи, чествованию героев СВО и военной истории. Об этом сообщил на пресс-конференции «Татар-информ» вице-президент Федерации хоккея РТ Андрей Рябов.

«Турнир стал традиционным и ярким событием для нашей многонациональной республики и визитной карточкой для всех стран. Это не серьезные соревнования, идея турнира заложена в названии слова — дружба. Турнир не имеет мировых аналогов и с каждым годом набирает обороты. Татарстан по части спорта и части отношений с людьми, и, конечно, в начинаниях всегда впереди. Именно президент нашей республики посодействовал в продолжении турнира, чтобы он приобрел название „ежегодного“», — рассказал он.

Спикер отметил, что в этом году основная идея турнира обретает еще больший смысл, поскольку проходит в непростое для нашей страны время. По его словам, основная цель соревнований — объединить людей на спортивных площадках вне зависимости от вероисповедания.

«Это не показательные игры, а истинная работа по сближению людей. Есть возможность укрепить дружбу между представителями религий. Мусульманские и православные команды всегда рады турниру, это действительно очень важная среда для болельщиков и непосредственно для спортсменов. Наша Казанская епархия Русской православной церкви и Духовное управление мусульман Татарстана уделяют огромное внимание взаимодействия верующих со спортом», — объяснил он.

Он подчеркнул, что в этом году, помимо мужской команды, будут участвовать дети с нарушением опорно-двигательный системы и других ОВЗ, а также впервые была набрана женская хоккейная сборная подростков.

Официальная церемония открытия состоится в 15:30 во Дворце спорта «Спорт Сарае», планируется, что на ней будет присутствовать Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, добавил Рябов. Гостей будет ждать самый настоящий хоккейный праздник с яркой программой.