В хоккее на траве казанское «Динамо» обыграло главного конкурента

В очередных матчах чемпионата России по хоккею на траве мужской клуб «Динамо-Ак Барс» из Казани дважды обыграл своего преследователя — «Динамо» из Электростали.

Только эти две команды с 2003 года становились чемпионами России после шестилетней гегемонии «Динамо» (Екатеринбург). Подмосковные динамовцы лишь раз в 2009 году не без скандала завоевали золотые медали. В активе казанцев 16 чемпионских званий.

И на этот раз на своей площадке «Динамо-Ак Барс» доказало свое превосходство над электростальцами, обыграв их со счетом 4:1 и 3:2.

После 20 игр в активе казанцев стало 56 очков, они уверенно лидируют в чемпионате с участием пяти команд, подмосковная команда провела на две игры меньше, набрав 39 очков.

17-18 сентября дома казанцы сыграют со столичным ЦОП Москомспорта.