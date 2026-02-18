В Ходженте провели вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения Мусы Джалиля

Фото: пресс-служба Россотрудничества в Таджикистане

В рамках недели русского языка сотрудники Русского дома в Ходженте на площадке Таджикского государственного университета права, бизнеса и политики провели вечер памяти, посвященный 120-летию со дня рождения Героя Советского Союза, лауреата Ленинской премии СССР, советского поэта и журналиста, военного корреспондента Мусы Джалиля. Об этом сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Россотрудничества в Таджикистане.

Литературная встреча «Твой подвиг не забудется в веках!» объединила студентов и преподавателей университета. Участники познакомились с биографией Мусы Джалиля, его детством, становлением как литератора и общественного деятеля.

Также в ходе вечера обсудили участие Мусы Джалиля в Великой Отечественной войне. Прозвучали стихи из цикла «Моабитская тетрадь», созданного в берлинской тюрьме Моабит, а также произведения «Счастье», «Варварство», «Песни мои», «Другу» и другие. Студенты и преподаватели кафедры русского языка выступили в роли чтецов, передав эмоциональную силу и гражданскую позицию поэта.

В литературной программе были использованы музыкальные композиции военных лет и подготовлена презентация с архивными материалами и фотографиями. В завершение вечера участники почтили память поэта минутой молчания.