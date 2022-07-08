В ходе выездного обследования экологи проверили работу недропользователей на Волге

Выездное обследование работы недропользователей провели сегодня экологи на Куйбышевском водохранилище. В связи с мораторием, введенным в марте 2022 года на все виды проверок, порядок работы экологов изменился.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Сегодня проходит выездная проверка без взаимодействия с юрлицами. С 10 марта 2022 года постановлением Правительства наложен мораторий на плановые и внеплановые проверки. В рамках моратория мы не можем подняться на судно, проверить бортовые журналы и другие документы. Подобный мораторий введен впервые для поддержки бизнеса», — отметил начальник Управления государственной инспекции экологического надзора Минэкологии РТ Алексей Полюшков.

Экологи на катере вышли в акваторию Куйбышевского водохранилища и с помощью геодезического оборудования зафиксировали все точки, где ведутся работы по добыче общедоступных полезных ископаемых. Маршрут пролегал от Казани до Камского Устья, где на баржах добывают песок.

«Проверили восемь плавсредств — земснаряды и краны. По итогам выезда определим, были ли нарушены границы лицензионных участков, подключен ли сигнал GPS к системе ГЛОНАСС+112, а также условия лицензии», — пояснил Полюшков.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На сегодняшний день на территории республики действуют 105 лицензий на добычу ОПИ в акваториях. В Минэкологиии РТ работают 130 инспекторов и имеется два катера, на которых они проводят подобные проверки. Один катер находится в Казани, а второй — в Набережных Челнах, на Каме. В период навигации выездные обследования проводятся каждую неделю, при этом ведется видеосъемка.

«Минэкологии РТ закупило видеорегистраторы для работы инспекторов. Мы их используем при проведении надзорной деятельности для разрешения спорных ситуаций. Выходим на проверку, и если поступают жалобы на инспекторов, то запрашиваем видео и осматриваем их действия», — уточнил представитель Минэкологии РТ.

По словам специалиста, нарушители стали вести себя сдержаннее. Если они видят, что ведется видеозапись, то не отпускают оскорблений в адрес инспекторов, ведут себя более спокойно. За прошлый год было выявлено всего одно нарушение, связанное с невыполнением лицензионных условий в части неподключения недропользователя к системе ГЛОНАСС+112.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

В связи с вводом моратория на проверки свои действия инспекторы согласуют с Волжской межрегиональной природоохранной прокуратурой.

«Если мы выявляем нарушения, то должны направить документы в Тверь для согласования внеплановой проверки в природоохранную прокуратуру, далее выдаем предостережение, рассчитываем ущерб, причиненный окружающей среде, который взыскиваем в судебном порядке», — добавил Полюшков.

Инспекторы следят за порядком не только на катерах, но и в своих рабочих кабинетах — благодаря специальной программе, к которой подключены все плавсредства. С помощью системы можно оперативно отслеживать, какие работы ведутся на водохранилищах.