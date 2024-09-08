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В ходе выборов в Татарстане число звонков на горячую линию увеличилось до 700
В связи с выборами депутатов Государственного Совета РТ VII созыва на телефон горячей линии от избирателей Татарстана поступил 701 звонок. Об этом сообщил в едином информационном центре в Казани председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев.
«С момента объявления избирательной кампании от избирателей Татарстана поступил 701 звонок. Более 45% звонков связано с сервисом „Мобильный избиратель“. Люди интересуются, как найти свой участок, как проголосовать досрочно», — пояснил он.
Из данных, имевшихся на 9 часов утра, следовало на горячую линию поступило более 600 звонков. Для сравнения — в ходе избирательной кампании Президента Российской Федерации на горячую линию поступило 1,3 тыс. звонков, уточнил Кондратьев.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Избирательные участки будут работать до 20.00. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
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