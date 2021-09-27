В октябре татарстанцы высадят миллион саженцев по акции «Сохраним лес»

С 4 по 10 октября в Татарстане пройдет природоохранная акция «Сохраним лес». Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Акция проводится в целях воспитания бережного отношения к лесу, привлечения внимания общества к проблемам сохранения и воспроизводства лесов, расположенных на территории Татарстана. Минлесхозу РТ поручено организовать ее в период с 4 по 10 октября», — сказано в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ, в прошлом году за время акции в республике было высажено более 1,2 млн саженцев на площади свыше 310 га. Центральное мероприятие прошло на территории лесного фонда на территории Арышского участкового лесничества Кзыл-Юлдузского лесничества. Силами участников акции были посажены 10 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 2,5 га.

«В этом году планируется посадка не менее 1 млн штук саженцев на площади 250 га. Это саженцы сосны обыкновенной, ели европейской, лиственницы сибирской, липы мелколистной, рябины обыкновенной», — уточнили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Республиканские природоохранные акции по посадке деревьев проводятся Министерством лесного хозяйства РТ с 2011 года. Их цель — воспроизводство и приумножение лесных ресурсов республики, воспитание бережного отношения к лесу, привлечение внимания общественности к проблемам его сохранения и улучшение экологической обстановки в целом. За 10 лет благодаря таким мероприятиям деревья были посажены на площади более 6,5 тыс. га, использован посадочный материал в количестве 25 млн штук. Участниками акций стали свыше 435 тыс. человек.