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В ходе субботника в Русско-Немецкой Швейцарии нашли старинное пряслице
Необычную находку — пряслице, применявшееся в старину для утяжеления ручного веретена, нашли участники субботника на территории особо охраняемой природной территории — Русско-Немецкой Швейцарии в Казани. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор природоохранной акции Тимур Ескараев.
«Это артефакт Ананьинской культуры, ее представители проживали на одном из холмов, который спускается к роднику. Раньше в этих местах на территории Казани, примерно в конце VIII — III века до нашей эры было городище», — сообщил он.
Спикер пояснил, что холм осыпается, и в его земляных слоях люди периодически находят разные артефакты — кусочки керамики, кремниевые инструменты, металлические ножи. Старинный грузик в форме диска со сквозным отверстием нашла Диана — дочь Тимура Ескараева во время субботника по сбору мусора.
Спикер отметил, что находку передавать в музей не будут. Она войдет в состав личной переносной коллекции, которую казанцы выставляют на показ во время различных экологических мероприятий и акций.
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