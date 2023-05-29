Летом в Нижнекамске отремонтируют 15 км труб системы горячего водоснабжения

На данный момент в Нижнекамске идет завершение работ после опрессовки на 12 центральных тепловых пунктах системы водоснабжения, и в ближайшее время горячая вода в городе будет. Сегодня на совещании глава района Рамиль Муллин попросил население отнестись к временному дискомфорту с пониманием и отметил, что власти изыскивают возможности по обеспечению бесперебойного горячего водоснабжения.

По словам градоначальника, при общей протяженности системы в 1 100 км, ремонт на 15 – это очень мало.

«Нам надо переходить на новые схемы подготовки горячей воды, мы говорим про индивидуальные тепловые пункты, но это требует значительных финансовых вложений, обсуждаем возможность участия в федеральных программах. Мы ежегодно должны менять 50-60 км, чтобы через 20 лет прийти к полностью обновленной схеме. Но при нынешнем износе – от 60 до 90% – это наша боль, и мы надеемся на поддержку федерального центра в этой работе», – сообщил мэр.

Напомним, что данная работа по подготовке системы горячего водоснабжения в этом сезоне в городе стартовала с 13 мая.