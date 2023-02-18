Два татарстанца попались на незаконной рыбалке в заказнике «Устье реки Меши»

Сотрудники Госкомитета РТ по биресурсам поймали двух татарстанцев за незаконной рыбалкой на территории государственного природного зоологического заказника регионального значения «Устье реки Меши». Нарушителям грозит штраф в размере от 3 до 4 тыс. рублей, сообщили «Татар-информу» в комитете.

«В данный момент рыба готовится к нересту. Именно в этот период лов рыбы — и любительский, и промышленный — запрещены. Раньше это место было очень популярным, но в 2018 году был организован государственный природный зоологический заказник „Устье реки Меша“, и с каждым годом рыбаков здесь становится все меньше», — сообщил начальник отдела по государственному надзору за состоянием биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Ленар Кашапов.

Рейд стартовал с утра. Его участники обследовали территорию с помощью квадрокоптера, а потом объехали побережье. С 1 февраля по 15 апреля в Устье реки Меши введен запрет на промысловую и любительскую рыбалку. Ограничения вводятся для создания устойчивой популяции водных биологических ресурсов и благоприятных условий для их воспроизводства. За несоблюдение режима охраны заказника предусмотрено наказание в соответствии со ст. 8.39 КоАП РФ («Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях»).

Как рассказал начальник заказника «Волжские просторы» Евгений Васильев, нарушителям положен штраф в размере 3–4 тыс. рублей. «С рыбаками была проведена беседа, им сделано предупреждение», — заключил он.