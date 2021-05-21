Экологи обнаружили 16 свалок вдоль железнодорожных путей в Татарстане

Около двух десятков несанционированных свалок мусора обнаружили экологи Татарстана в ходе рейда вдоль железнодорожных путей. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«В целях контроля и пресечения несанкционированного складирования отходов экологи совместно с представителями Куйбышевской железной дороги, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора по РТ, Министерства лесного хозяйства РТ, Национального парка „Нижняя Кама“ обследовали полосы отвода ОАО „РЖД“ и прилегающие к ним территории. Мероприятие состоялось в ходе санитарно-экологического двухмесячника», — сказано в сообщении.

Во время обследования территорий Менделеевского, Елабужского, Тукаевского районов и Набережных Челнов специалисты обнаружили 6 неблагополучных участков, в то время как годом ранее их было 9. Свалки будут ликвидированы силами муниципалитетов и ответственными службами в кратчайшие сроки.

Также были обнаружены четыре несанкционированных места отходов на территории Заинского района и шесть в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском районах. По всем выявленным фактам несанкционированного размещения отходов будут составлены административные материалы и определен срок по устранению нарушений.