В ходе рейда на Кабане в Казани экологи обнаружили сброс сточной воды и взяли пробы

Две сточные трубы обнаружили сегодня экологи в ходе рейда на Среднем Кабане в Казани. Из одной из них осуществлялся сброс сточной воды. Экологи взяли пробы, чтобы определить, есть ли в стоках загрязняющие вещества. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии Татарстана.

«В рамках санитарно-экологического двухмесячника инспекторами осуществлен выезд на озеро Средний Кабан. Была выявлена труба рядом с территорией зоопарка, отобраны пробы природной воды. Также выявлена труба из ливневой канализации, из которой осуществлялся сброс сточной воды. Отобранные пробы находятся на лабораторном исследовании», — сообщила старший специалист Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ Анна Салахова.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, в ходе рейда были взяты пробы сточной и природной воды. Результаты будут известны через неделю.

Рейд на Среднем Кабане прошел в рамках санитарно-экологического двухмесячника. Инспекторы осмотрели водоем на предмет незаконных сливов. Всего за две недели апреля природоохранными ведомствами и надзорными органами республики обнаружено около 900 различных нарушений, половина из них приходится на несанкционированные свалки мусора.