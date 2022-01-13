В ходе рейда экологи обнаружили в Татарстане незаконную снежную свалку

Снежную свалку площадью 300 кв. метров обнаружили экологи во время рейда в Алькеевском районе Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

«Несанкционированное складирование снега обнаружили в ходе рейда инспекторы Волжско-Камского территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов РТ по улице Крайнова в селе Базарные Матаки. Площадь загрязненного участка составила 300 кв. метров, объем — 200 куб. метров», — рассказали в ведомстве.

Специалисты управления составили протокол по части 1 статьи 3.6 КОАП РТ «Нарушение муниципальных правил благоустройства территорий поселений и городских округов, муниципальных правил обращения с отходами».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в ближайшую пятницу в Казани ожидается сильный снегопад. На этой неделе начиная с четверга республика будет находиться под влиянием циклона, который придет с запада. Он принесет с собой потепление, перепады атмосферного давления и обильные осадки.