В ходе раскопок на Кипре археологи нашли золотые украшения времен Нефертити

На Кипре во время раскопок двух гробниц в городе Хала Султан Текке археологи из Гетеборгского университета нашли золотые украшения и амулеты, изготовленные во времена правления Нефертити и ее мужа Эхнатона — это 1350-е годы до нашей эры. Об этом передает РИА Новости.

Исследователи смогли определить даты при помощи сравнения с аналогичными находками из Египта. В гробнице было обнаружен 500 артефактов, при этом здесь присутствуют не только древнеегипетские украшения.

Ученые открыли захоронения еще в 2018 году. В течение почти четырех лет они извлекали останки — кости пролежали в соленой почве 3 тыс. лет и стали очень хрупкими. Всего слоями лежали 155 скелетов, ученые предположили, что здесь хоронили умерших на протяжении нескольких поколений.

Находки свидетельствуют о том, что это семейные усыпальницы правящей элиты. Так, специалисты нашли артефакты из золота, серебра, бронзы, слоновой кости и драгоценных камней.

Среди них есть драгоценные камни из Афганистана, Индии, янтарь с побережья Балтийского моря, что может служить свидетельством того, что в бронзовом веке Кипр играл центральную роль в торговле.