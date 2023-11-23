В ходе проверок воздуха в северной зоне Казани выявлены значительные превышения по фенолу

По поручению руководителя Федеральной службы Рсоприроднадзора Светланы Радионовой в этом году в Казани проведено более тысячи лабораторных исследований атмосферного воздуха. Об их результатах рассказал сегодня и.о. заместителя руководителя Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора Булат Ахмадиев на пресс-конференции в «Татар-информ».

«В связи с общественным резонансом по вопросу качества атмосферного воздуха в Казани Светланой Радионовой дано поручение о проведении мониторинга качества окружающей среды передвижной экологической лабораторией. Проведено более 1000 лабораторных исследований атмосферного воздуха. Замеры проводились в дневное и ночное время с наветренной и подветренной стороны предприятий», - сказал он.

Максимальное превышение нормативов загрязняющих веществ в воздухе выявлено на границе санитарной защитной зоны ООО «УК ПЖКХ», в частности, превышения по фенолу в 9,4 раза. Источником загрязнения стал полигон ТКО по ул. Химической в Казани.

Все материалы направлены в правоохранительные органы для приобщения к уголовному делу, возбужденного по фактам загрязнения атмосферного воздуха в Московском, Кировском и Авиастроительном районах Казани и Зеленодольского района, сообщил Ахмадиев.