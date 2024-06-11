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Благодаря «Свободному току» Казанку освободили от завалов и мусора
В рамках проекта «Свободный ток» из реки Казанки и с ее берегов собрано столько пластика, что им можно было бы загрузить несколько КАМАЗов. Также были проведены работы по расчистке завалов. Об этом сообщил сегодня председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер на брифинге в Казани.
«В 2023 году расчищено 25 завалов. Высота самого большого из них над уровнем воды составляла три метра, а ширина — семь метров. После очистки река „задышала“. В этом году мы расчистили 7 завалов, подняли 390 кубометров древесины, вывезли 50 мешков мусора», — сказал он.
Ликвидация завалов сопровождается работами по расчистке реки от мусора. В прошлом году участники проекта с 25 км реки собрали и вывезли почти 400 мешков пластика.
«Мы работаем уже более 20 лет на одной реке, и пластика мы из воды поднимаем не меньше одного КАМАЗа. Пластик — долго разлагаемый продукт, именно он покрывает так мощно и сильно дно, и не дает бионикам хорошо отрабатывать. Казанка для нас, безусловно, сакральная река и требует особого внимания», — заметил Шиллер.
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