При реализации проекта «Карбон-Поволжье» ученые Татарстана измерят дыхание почвы

В ходе реализации проекта «Карбон-Поволжье» в Татарстане планируется закупить мониторинговые камеры для определения почвенного дыхания. Об этом сообщила в интервью «Татар-информу» директор Института экологии и природопользования Казанского федерального университета, доктор биологических наук, профессор Светлана Селивановская.

«Мониторинг выбросов в атмосферу вредоносных газов будет вестись на трех карбоновых полигонах — лесном, где будет стоять первая вышка по мониторингу истоков парниковых газов, водном и сельскохозяйственном. По нашим сведениям, на проект должно быть выделено еще порядка 86 млн [рублей]. Мы хотим приобрести еще одну систему мониторинга eddy covariance с метеовышкой. Планируем закупить мониторинговые камеры для определения почвенного дыхания, которые работают в режиме реального времени и фиксируют содержание СО2 каждые 15–30 секунд», — рассказала она.

Исследователь отметила, что для проведения атмосферных исследований в рамках проекта требуется дорогостоящее оборудование. Она поблагодарила Президента Татарстана Рустама Минниханова и руководителя «Татхиминвестхолдинга» Рафината Яруллина за поддержку проекта. В частности, было выделено 40 млн рублей, еще в прошлом году прошли торги по закупке оборудования. Первая часть системы измерительного оборудования должна поступить уже через месяц, остальное ученые КФУ получат в июле-августе.