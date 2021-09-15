В ходе повторной проверки экологи подтвердили мор рыбы в селе Саконы на Каме

Сегодня татарстанские экологи повторно выехали на берег Камы в селе Саконы Алексеевского района, чтобы проверить информацию о море рыбы, сообщили в Минэкологии РТ.

«Замор рыбы подтвердился на одном участке – на острове, это не массовый замор. На берегу обнаружена рыба, предположительно из сетей рыбаков. Дальнейшие меры по данному факту будет предпринимать уполномоченное ведомство – Росрыболовство по РТ», – сообщила руководитель пресс-службы Минэкологии РТ Лилия Мулюкова.

На видео, снятом на месте происшествия инспекторами, видно, что на берегу Камы лежит мертвая рыба – сом и судак, ранее пойманные в рыболовные сети.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в соцсетях появились сообщения о море рыбы на Каме в Алексеевском районе Татарстана. Вчера вечером, во время первого обследования территории, мор рыбы обнаружен не был.