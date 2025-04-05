В ходе первого авиаоблета экологи обнаружили 150 нарушений в Татарстане

В ходе первого авиаоблета, проведенного экологами Татарстана в связи со стартом санитарно-экологического двухмесячника, было обнаружено 150 нарушений, большинство из которых – несанкционированные свалки. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Были обследованы территории Мамадышского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского, Заинского, Тукаевского, Нижнекамского районов и Набережных Челнов. В ходе облета обнаружено 150 различных нарушений, 103 из них – в части несанкционированного размещения отходов как в селах, так и в черте городов», – рассказали в пресс-службе.

На данный момент информация обо всех нарушениях передана инспекторскому составу Минэкологии РТ для принятия мер реагирования. Следующий облет планируется на территории юго-восточной части Татарстана.

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал 1 апреля по поручению Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Экомарафон проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие».