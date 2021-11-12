В ходе переписи волонтеры Татарстана ежедневно консультируют 5 тыс. человек

Каждый день в многофункциональных центрах Татарстана по вопросам Всероссийской переписи населения получают консультации волонтеров более 5 тыс. человек. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила заместитель министра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Мы легко собрали волонтерский корпус, потому что был интерес. Они работали на 58 участках МФЦ в 45 муниципалитетах, консультировали молодежь и старшее население. Каждый день в МФЦ по вопросам переписи получают консультации более 5 тыс. человек, и это весомая цифра», — сказала она.

Впервые к переписи, которая завершится 14 ноября, в Татарстане привлечены 485 волонтеров. Это студенты, школьники в возрасте от 16 лет и взрослые младше 55 лет. Они работают на стационарных переписных участках в МФЦ, отвечают на общие вопросы о переписи и возможностях пройти ее онлайн, а также консультируют тех, кому нужна помощь при прохождении интернет-переписи.