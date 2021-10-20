В ходе переписи-2021 татарстанцы за 20 минут ответят на 33 вопроса

В ходе Всероссийской переписи населения 2021 года жителям Татарстана, как и всем россиянам, необходимо ответить на 33 вопроса. На ответы в среднем может понадобиться около 20 минут, сообщили в Татарстанстате.

«Двадцать три вопроса касаются социально-демографических характеристик: пола, возраста, гражданства, места рождения, национальности, владения языками, образования, количества детей, источника средств к существованию. Еще десять вопросов касаются жилищных условий. Людям нужно назвать тип жилого помещения, год постройки дома, общую площадь квартиры, количество комнат, отметить, есть ли у них интернет», — пояснили в пресс-службе.

Временно проживающие в России иностранные граждане ответят лишь на семь вопросов. Им потребуется указать свой пол, возраст, страну постоянного проживания, цель приезда в Россию и продолжительность пребывания здесь.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Все данные записываются со слов самого человека, никаких документов предъявлять переписчикам не нужно.