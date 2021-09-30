В ходе «осенней переписи» в Татарстане насчитали более 12 тыс. лосей

В ходе «осенней переписи» в Татарстане обнаружены следы более 12 тыс. лосей. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Численность лосей в республике восстанавливали почти десять лет, за это время она выросла на 6,5 тыс. особей. На сегодняшний день их численность составляет более 12 тыс. особей», — отметили в ведомстве.

При этом в комитете подчеркнули, что такого результата удалось достичь благодаря грамотно выстроенной охотоведческой деятельности — со стороны как ведомства, так и охотпользователей.

Лось — самое крупное дикое животное в Татарстане. Самцы набирают в весе до 500 килограммов. В последние годы отмечается большая доля самок лосей с двумя телятами в помете. Это свидетельствует о благоприятных условиях обитания и хорошей кормовой базе.

В целях сохранения, воспроизводства и создания благоприятных условий для охотничьих ресурсов сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам ежегодно проводят акции по установке кормушек для диких животных и их подкормке.