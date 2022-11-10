Почти каждый второй татарстанец признался, что устал от работы

В ходе опроса 44% работников из Татарстана признались, что их регулярно посещают мысли о том, что им надоела их работа и что они от нее устали. Об этом сообщает пресс-служба организовавшего исследование сервиса HeadHunter.

«Тотальную усталость от работы чаще всего испытывают люди в возрасте 25–34 лет, 49% из них рассказали, что регулярно думают о том, как им надоела их работа. Реже всего такие мысли посещают людей старше 55 лет, среди них таких оказалось всего 22%. При этом мужчины реже женщин жалуются на усталость от работы», — отмечают специалисты.

Еще половина опрошенных жителей Татарстана заметили, что мысли о том, что они устали от работы, их посещают, но не слишком часто. Лишь 8% татарстанцев никогда не испытывают подобных чувств по отношению к своей работе. Чаще всего это люди старше 55 лет.