Казань вошла в тройку лучших городов страны для карьерного роста по мнению россиян

Столицу Татарстана назвали лучшим городом для построения карьеры 43% опрошенных представителей экономически активного населения. Об этом свидетельствуют данные SuperJob.ru.

«Еще 44% против такого мнения, а вот 13% затруднились с ответом. В 2021 году 51% горожан считали город лучшим для построения карьеры, в 2020 − 54%, в 2018 − 55%, а в 2014 − 62%», - сказано в сообщении.

Оценки возможностей построения карьеры в родном городе выше всего в Москве и Санкт-Петербурге, на третьем месте находится Казань, в топ-5 вошли также Тюмень и Екатеринбург.

Стоит отметить, что за год оценки карьерных перспектив снизились в подавляющем большинстве мегаполисов, лишь Набережные Челны и Киров сумели нарастить по 3 процентных пункта. При этом возможность вырасти по служебной лестнице здесь по-прежнему видит лишь небольшое число опрошенных.

В 2018 году на фоне общероссийского подъема настроений в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу, оценки карьерных перспектив практически во всех городах были наиболее высоки. В ковидные времена оценки начали снижаться и сейчас оказались ниже уровня 2014 года.