Четверо из десяти россиян признались в цифровой зависимости от гаджетов

43% опрошенных россиян признались, что наблюдают у себя признаки цифровой зависимости от современных гаджетов и интернета, свидетельствуют данные SuperJob.ru. Причем из них 12% абсолютно уверены в этом, еще 31% – скорее уверены, чем нет.

В том, что не страдают от digital-зависимости, уверены 53% опрошенных. Из них у каждого пятого в этом нет сомнений, а 38% «скорее не видят у себя подобных симптомов».

Чаще зависимость от интернета и гаджетов свойственна молодым людям в возрасте до 24 лет – о ее наличии сообщили 54% участников опроса из этой категории. Среди респондентов старше 45 лет такое пристрастие имеют 35%.

Периодически сознательно отказываются от девайсов и интернета на определенное время 44% россиян: 18% делают это ежедневно, 10% — несколько раз в неделю, 9% — несколько раз в месяц. Цифровой детокс несколько раз в год обеспечивают себе 6% опрошенных, еще 1% делает это раз в несколько лет.

Тех, кто организует себе ежедневный отдых от гаджетов больше всего среди представителей старшего поколения старше, а тех, кто вообще не практикует сознательный отказ от интернета, больше среди россиян в возрасте от 35 до 44 лет.