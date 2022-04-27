В ходе операции «Нерест» в Татарстане пройдут рейды по рынкам и автотрассам

Во время операции «Нерест», которая продлится в Татарстане до 5 июня, сотрудники природоохранных и правоохранительных ведомств будут проверять торговые точки в городах и на трассах. Об этом «Татар-информу» сообщила начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Герасимова.

«Если мы видим на прилавках свежевыловленную щуку, судака или сазана, значит, это браконьерская рыба. Браконьеры обычно реализуют незаконно добытый улов вдоль автомобильных трасс. Они встречаются на территории Рыбной Слободы и в других районах, а также в Казани. Такие места будут взяты на особый контроль», – сказала она.

Спикер также отметила, что во время операции «Нерест» сотрудники правоохранительных органов начнут усиленно мониторить соцсети на предмет реализации рыбы, пойманной браконьерами. Мера наказания зависит от размера причиненного ущерба. Так, к примеру, если он превысит 100 тыс. рублей, то будет возбуждено уголовное дело. За нарушения, выявленные на особо охраняемых природных территориях или связанные с добычей «краснокнижников», ущерб рассчитывается по увеличенным таксам. Обо всех нарушениях, связанных с браконьерством, жители республики могут сообщать в Госкомитет РТ по биоресурсам и в районные исполкомы.