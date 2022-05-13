В ходе операции «Нерест» в Татарстане на Каме задержали браконьера с сетями

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьера в Алексеевском районе Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба природоохранного ведомства.

«В рамках операции «Нерест» сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и полицейские отдела МВД России по Алексеевскому району на Каме, в двух км от села Лебедино, задержали мужчину, который осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов», - сказано в сообщении.

У нарушителя изъято 120 экземпляров различного вида рыбы, резиновая лодка и рыболовные сети. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается в 124 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).