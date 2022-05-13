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Ру Тат
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Экология
13 мая 2022  23:09
Наталья Рыбакова

В ходе операции «Нерест» в Татарстане на Каме задержали браконьера с сетями

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьера в Алексеевском районе Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба природоохранного ведомства.

«В рамках операции «Нерест» сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам и полицейские отдела МВД России по Алексеевскому району на Каме, в двух км от села Лебедино, задержали мужчину, который осуществлял незаконный вылов водных биологических ресурсов», - сказано в сообщении.

У нарушителя изъято 120 экземпляров различного вида рыбы, резиновая лодка и рыболовные сети. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, оценивается в 124 тыс. рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

#браконьер
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