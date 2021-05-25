В ходе операции «Лесовоз» за неделю сотрудники ГИБДД в Татарстане проверили 23 автомобиля

Оперативно-профилактическое мероприятие «Лесовоз» в мае стартовало в Татарстане. Оно проводится в целях предупреждения и пресечения незаконной заготовки, транспортировки и переработки древесины, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.

«В период с 15 по 23 мая государственные лесные инспекторы и сотрудники УГИБДД МВД по РТ провели 24 рейда, проверили 23 машины, груженые лесоматериалами, нарушений выявлено не было. Операция „Лесовоз“ продлится до 15 июня», — сказано в сообщении.

Минлесхоз РТ напоминает, что транспортировка древесины без сопроводительных документа чревата административным штрафом в размере от 30 до 50 тыс. рублей с конфискацией древесины и транспортных средств. Размер штрафа для юридических лиц составляет от 500 до 700 тыс. рублей.