В ходе операции «Чистый воздух» в Татарстане в выхлопах 151 авто нашли превышения

Завершающий рейд в рамках операции «Чистый воздух» провели сегодня на посту ГИБДД «Малиновка» в Татарстане экологи и сотрудники дорожно-патрульной службы. Всего в ходе операции в этом году по республике было проверено 6,7 тыс. машин, у 151 из них обнаружены превышения норм по загрязняющим веществам.

«Наибольшее химическое загрязнение в атмосферный воздух поступает с автотранспортными средствами. В двигателях внутреннего сгорания образуется более 200 различных токсинных веществ, которые выходят с отработанными газами. Самыми токсичными являются оксид углерода, углеводороды, альдегиды, диоксид серы и сажа», — сообщил журналистам участник рейда, начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

Участники операции сегодня проверили 18 автомобилей с бензиновым, дизельным и газомоторным видами топлива. К счастью, серьезных нарушений обнаружено не было. В этот же день аналогичная операция прошла в Бавлах, где было проверено 40 машин, в выхлопных газах у шести из них были превышения.

«Операция „Чистый воздух“ проводится в республике на протяжении 40 лет, ее главная цель — снизить загрязнения атмосферного воздуха от автотранспортных средств. В этом году мероприятие проходит с 1 июня по 30 сентября», —отметила специалист Центрального территориального управления Минэкологии РТ Сафия Сафонова.

Спикер добавила, что только инспекторами Центрального территориального управления проверено более 2 тыс. автотранспортных средств, превышения выявлены у 58 из них. Это 39 легковых и 19 грузовых автомобилей.

«Владельцам автотранспортных средств, у которых выявлены нарушения, мы рекомендуем отправиться на станцию техосмотра, проверить автомобиль, а также заправляться на проверенных и качественных АЗС», — добавила Сафонова.

Операция «Чистый воздух» организована Министерством экологии и природных ресурсов РТ совместно с Управлением ГИБДД МВД по РТ для усиления госконтроля за соблюдением нормативов содержания загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств. Экологи проверяют выхлопные газы в автомобилях на бензиновом, дизельном и газомоторном двигателях с помощью газоанализатора.

В ходе рейдов самое большое количество нарушений выявлено у машин на бензиновом двигателе. Однако общее количество нарушений, обнаруженных в этом году, несколько снизилось по сравнению с прошлым годом, когда было зафиксировано 220 подобных случаев.

«На протяжении ряда лет на территории республики отмечается устойчивая тенденция по снижению количества автомобилей с повышенным содержанием вредных веществ в отработавших газах, что связано с постепенным обновлением автомобильного парка, выводом из эксплуатации устаревших автомашин, а также производством и реализацией на АЗС моторного топлива с улучшенными экологическими характеристиками», — пояснили в пресс-службе Минэкологии РТ.

Так, по результатам операции с 1994 года доля автотранспорта с повышенным содержанием загрязняющих веществ в отработавших газах снизилась в десять раз.