В ходе операции «Чистый воздух» в Татарстане обнаружены нарушения у 37 автомобилей

В ходе операции «Чистый воздух» в этом году в Татарстане проверено 1979 автотранспортных средств – легковых, грузовых и автобусов. Нарушения обнаружены у 37 авто, что составляет 1,9% от общего числа проверенных. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе Минэкологии РТ.

«Нарушения обнаружены у 32 легковых машин, трех автобусов и двух грузовиков. Сейчас проверки проводятся в 19 муниципальных районах», – рассказали в пресс-службе.

С владельцами автомобилей, у которых выявлены превышения, экологи проводят разъяснительную работу, составляют протоколы об административных нарушениях.

Совместные рейды проводят сотрудники Госавтоинспекции и экологи. Они проверяют соблюдение установленных нормативов по содержанию загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспортных средств.

Проверки на автодорогах республики продолжатся до конца сентября. Эта работа способствует достижению целей национального проекта «Экологическое благополучие».