В ходе операции «Чистый воздух» на посту «Малиновка» проверили 9 автомобилей

Почти 2,5 тысячи автомобилей проверили экологи в Татарстане в ходе акции «Чистый воздух» в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня рейд проходит на посту «Малиновка».

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Минэкологии РТ, на посту «Малиновка» проверили 9 машин и обнаружили одно нарушение.

«Операция «Чистый воздух» проходит совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по РТ. Мы проверяем на соответствие экологическим стандартам выхлопные газы автотранспорта, который ездит по дорогам Татарстана», – сообщил начальник отдела охраны атмосферного воздуха Минэкологии РТ Никита Маслов.

Масштабная акция «Чистый воздух» стартовала 1 июня. По всей республике уже проверено более 2,4 тыс. автомобилей – от «легковушек» до автобусов. По данным на 31 июля, превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ выявлены у 52 транспортных средств, в том числе у 43 легковых, шести грузовых и трех автобусов.

«Операция проходит по всей республике, в 23 районах на автодорогах, постах ДПС на выездах из Казани и Набережных Челнов. Акция «Чистый воздух» проводится для предупреждения негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух», – добавил Маслов.

Эколог также рассказал, замеры проводят с помощью аналитической аппаратуры – газоанализаторов. Это устройство проверяет выхлопные газы на содержание оксида углерода для бензиновых автомобилей и на дымность – для дизельных.

«Если по результатам измерений выявляем превышение нормативов загрязняющих веществ, то применяем меры административного воздействия», – отметил он.

Так, по данным Минэкологии РТ, в этом году превышения выявлены у 41 автомобиля, работающего на бензине, у шести машин с «дизелем» и 5 авто с газомоторным двигателем (на пропане). У автомобилей, работающих на метане, превышений не обнаружили. Нарушителям выписали 40 протоколов об административных правонарушениях, провели с ними разъяснительную работу.

Операция «Чистый воздух» продлится в Татарстане до конца сентября.