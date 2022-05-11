В ходе мониторинга воды в Казанке обнаружено трехкратное превышение ПДК фосфатов

Трехкратные превышения предельно допустимой концентрации фосфатов выявлены на реке Казанке в ходе ежедневного отбора проб воды во время половодья. Пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов был запущен весной этого года. Об этом «Татар-информу» сообщил главный государственный инспектор в области охраны окружающей среды РТ Айрат Шигапов.

«Пробы на Казанке отбираются в период половодья: взяты три контрольных створа, чтобы определить общее состояние. Говорить о конкретных источниках загрязнения пока рано. В рамках половодья выявляются неприродного характера превышения по загрязняющим веществам, которые свойственны для сельхозпредприятий. По результатам предварительных исследований выявляются факты выноса органических веществ с сельхозполей в большом количестве в результате снеготаяния», — пояснил собеседник агентства.

На пресс-конференции в «Татар-информе» главный инспектор отметил, что в рамках проекта будут оценены негативные факторы антропогенного характера и естественного происхождения. Это позволит выработать комплекс мероприятий по восстановлению Казанки.

«Проект многолетний, рассчитан на три года. Если в первый год проведения будет проведена подробная инвентаризация всех источников загрязнения и их влияния на водный объект, то в последующие два года состоятся мероприятия на каждом выбранном участке загрязнения и будет оценена эффективность принятия тех или иных решений», — рассказал Шигапов.

Кроме того, параллельно проводится работа по реконструкции и модернизации очистных сооружений. Мероприятия рассчитаны на несколько лет.

«На самой Казанке в рамках контрольно-надзорных мероприятий по результатам выявления нарушений ряд очистных сооружений уже реконструирован, они приведены в надлежащее состояние. По результатам инвентаризации будут проведены исследования. Есть предприятия жилищно-коммунального сектора, имеющие очистные сооружения биологического типа, и промпредприятия, которые сбрасывают сточные воды в реку. Все они будут проверены и взяты на контроль», — заверил Айрат Шигапов.

При проведении общих исследований будут выявлены потенциальные источники воздействия на водный объект. Дальнейшие проверки конкретных предприятий будут согласованы с прокуратурой.

Как уточнили в пресс-службе Минэкологии РТ, других превышений предельно допустимых концентраций в пробах воды, отобранных на Казанке, пока не выявлено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ближайший год экологи и общественники определят источники загрязнения реки Казанки, а представители науки предложат пути решения этих проблем. Экологический результат уже через три года должны почувствовать около 2 млн человек. В дальнейшем проект будет реализован на других водных объектах Татарстана и России.