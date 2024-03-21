Мониторинг из космоса в лесах Татарстана позволил пресечь нарушения на 116 млн рублей

Общая площадь лесов Татарстана составляет более 1,2 млн га, а лесистость региона – около 20%. В разных районах последний показатель неравномерен и колеблется от 2,9% (в Дрожжановском) до 41,3% (в Нурлатском). Такие данные озвучил сегодня министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Международному дню лесов.

«Сегодня в мире отмечается один из важнейших экологических праздников — Международный день лесов, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН. В этом году праздник посвящен теме „Леса и инновации: новые решения для лучшего мира“. Леса часто называют легкими планеты, ведь они оказывают существенное влияние на климат, состояние атмосферы, водных объектов, помогают сохранить плодородность почвы, ландшафты», — рассказал он.

По данным Миндесхоза РТ, 22% из покрытых лесами территорий республики составляют хвойные насаждения, твердолиственные — 16,7%, мягколиственные и кустарники — 61,3%. По породному составу осина занимает 20,6%, липа мелколистная — 19,7%, береза — 17,6%, сосна — 15,6%, дуб — 13,8%, ель — 5,9%.

«В республике имеется сеть созданных защитных лесных насаждений на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль автомобильных дорог, вокруг рек, озер и водоемов. Их общая площадь составляет 145 тыс. га. С учетом всех защитных лесных насаждений в настоящее время лесистость региона составляет около 20%», — отметил Кузюров.

О цифровой трансформации, проводимой в управлении лесным комплексом Татарстана, рассказал первый заместитель министра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

«Цифровизация играет ключевую роль в повышении эффективности управления лесными ресурсами. Начиная с 2022 года Министерство лесного хозяйства РТ проводит масштабные работы по цифровизации лесной отрасли республики. Основными направлениями цифровизации являются оказание услуг в электронной форме, государственное управление лесами, хозяйственная и контрольно-надзорная деятельность», — сказал он.

Спикер отметил, что самым масштабным в регионе является проект по созданию цифровой базы данных о землях лесного фонда Татарстана.

«Создание единой базы позволяет качественно исполнять федеральный закон о лесной амнистии, готовить заключения на генпланы муниципальных образований, оперативно и качественно выдавать заключения на вновь образуемые участки на предмет наличия или отсутствия пересечений с землями гослесфонда», — пояснил Зарипов.

В рамках создания цифровой базы проведены работы по устранению пересечений земель лесного фонда с землями других категорий. Всего по республике установлено 121 тыс. фактов пересечений, данные о 37 тыс. из них исключены из земель лесного фонда.

«В рамках проекта „Цифровая модель Республики Татарстан“ Университетом Иннополис разработан автоматизированный сервис космического мониторинга лесоизменений. Система позволяет по данным космической съемки в автоматизированном режиме выявлять изменения в лесном фонде. Это, к примеру, вырубки, гари, карьеры, строения, участки с лесопатологией. За четыре года работы системы выявлены нарушения на сумму более 116 млн рублей, средства изысканы», — рассказал Зарипов.

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню лесов, прошло в Казанском государственном аграрном университете. В нем принимали участие президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов, ректор Казанского государственного аграрного университета Айрат Валиев и другие.