На заправках Татарстана началась проверка качества бензина и дизельного топлива

На автозаправках и нефтебазах Татарстана начался месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива. Об этом сегодня журналистам сообщил замначальника Управления по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов РТ Шамиль Гумеров.

«С 25 октября в республике проводится месячник по мониторингу качества реализуемого и потребляемого моторного топлива. Сегодня нами взяты пробы бензина АИ-92, АИ-95 и дизтоплива на одной из АЗС в Ново-Савиновском районе Казани. Всего за месяц отобраны 323 пробы, 101 из них испытана, лишь четыре не соответствуют нормам. Пробы отбираются на автозаправках по всей республике без каких-либо предупреждений», – сказал он.

Отобранные на казанской АЗС пробы доставлены в специализированную лабораторию, где топливо будет проверено по семи показателям. Это содержание массовой доли серы, предельная температура фильтруемости, фракционный состав, плотность, содержание воды и механических примесей, температура вспышки. Месячник по мониторингу качества топлива продлится до середины ноября. Результаты анализов будут представлены в Кабинет министров РТ и переданы в СМИ.