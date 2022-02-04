В ходе масштабного рейда по Волге задержаны рыбаки-нарушители

Масштабное патрулирование акватории Куйбышевского водохранилища провели сотрудники надзорных ведомств Татарстана в связи с сообщениями в соцсетях о нарушениях запрета на рыбную ловлю.

«Отделом рыбоохраны по РТ совместно с линейным отделом полиции в речном порту Казани, ОМВД по Верхнеуслонскому району и Росгвардией 4 февраля проведено патрулирование Куйбышевского водохранилища в целях недопущения и пресечения нарушений правил рыболовства. Мероприятия прошли на участке от Введенской слободы до населенного пункта Рудник Верхнеуслонского района. Основанием для столь масштабного патрулирования послужила информация в интернет-сообществах о многочисленном скоплении рыболовов из соседних республик в запрещенных местах и вылове рыбы, превышающем существующие нормы», - сказано в сообщении отдела рыбоохраны по РТ.

Сотрудники надзорных ведомств разъяснили рыболовам правила рыболовства. На особо злостных нарушителей были составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

В соответствии с правилами рыболовства, в акватории Куйбышевского водохранилища на расстоянии 1,5 км от береговой линии на участке от Медведково до Печищ образуется «зимовальная яма» – место, где зимует рыба и запрещено любительское рыболовство. Правила рыболовства опубликованы на сайте Средневолжского территориального управления Росрыболовства.