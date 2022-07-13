Экологи нашли более 600 потенциальных точек загрязнения Казанки

В ходе ежедневного мониторинга вод Казанки во время половодья экологи обнаружили превышения по нитритам и фосфатам. Эти вещества входят в состав удобрений, сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов на пресс-конференции в «Татар-информ».

«Всего на первом этапе было определено 15 точек мониторинга, в том числе на трех из них пробы отбирались ежедневно в период снеготаяния в течение 30 дней. Выявлены два основных загрязняющих вещества, которые характерны для сельхозпредприятий. Они входят в состав удобрений, это нитриты и фосфаты», – сказал он.

Так как на первом этапе главной задачей было получение актуальных сведений гидрохимического и морфологического состава воды в реке, ежедневные пробы воды отбирались в период активного снеготаяния.

После проведения всех исследований экологи составят карту источников негативного воздействия на реку, чтобы оценить вклад каждого источника загрязнения.

«В ходе первого этапа проекта по исследованию Казанки выявлено более 600 потенциальных точек загрязнения. Это, к примеру, размещение сельскохозяйственного предприятия у кромки воды, факты размещения отходов и эрозия берегов. По итогам будут выработаны мероприятия по уменьшению данных эрозий в целях сохранения естественного русла и уменьшения негативного воздействия», – отметил Шигапов. По его словам, необходимо разработать мероприятия по лесовосстановлению в прибрежной полосе и удалению сельхозполей от уреза водного объекта.