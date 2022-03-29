Санитарно-экологический двухмесячник стартует в Татарстане 1 апреля

1 апреля в Татарстане начнется санитарно-экологический двухмесячник. Во время него будет проводиться очистка населенных пунктов от скопившегося за зиму мусора. Об этом на брифинге в Казани сообщил первый заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Айрат Шигапов.

«Ежегодно нарушения выявляются на территории гаражных кооперативов, садоводческих обществ, частного жилого сектора, в местах массового отдыха населения. Особое внимание в этом году будет уделено наведению порядка на кладбищах и прилегающих территориях, состоянию памятных мест в парках и скверах. Нарушения должны быть ликвидированы до майских праздников», - сказал он.

В прошлом году в санитарно-экологическом двухмесячнике в Татарстане приняли участие более 780 тыс. человек, было задействовано более 21 тыс. единиц техники. Участники вывезли на полигоны ТБО около 420 тыс. кубометров отходов, а также посадили более 700 тыс. деревьев и кустарников. Кроме того, экологи выявили более 3,5 тыс. мест несанкционированного размещения отходов, а к концу мероприятий 96% из них были ликвидированы.