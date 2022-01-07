В ходе беспорядков в Шымкенте пострадали более 60 человек

Более 60 военных, полицейских и мирных жителей пострадали в ходе массовых беспорядков в казахстанском Шымкенте. Об этом со ссылкой на первого заместителя города Шынгыса Мукана сообщает телеканал «Хабар-24».

«В Шымкенте во время беспорядков пострадало 60 человек. Информацию подтвердил первый заместитель акима города Шынгыс Мукан. С различными травмами в больницы были доставлены военные, полицейские, а также жители города, которые пришли посмотреть на происходящее на площади», — отмечается в сообщении.

Ссылаясь на полицию, канал отметил, что нападавшие использовали огнестрельное оружие, бросали камни.