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Участники акции «Сад памяти» посадят в Татарстане 1 млн саженцев сосны, ели и липы
Международная акция «Сад памяти» стартует в России 18 марта. Ее цель заключается в посадке 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории Татарстана акция пройдет в конце апреля — начале мая. Единовременная посадка деревьев состоится 29 апреля.
Ожидается, что за время проведения акции в этом году на территории Татарстана высадят около 1 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы и рябины.
«Центральная площадка акции в Татарстане еще не определена. Кроме нее будут еще три площадки под Казанью. Все площадки можно будет посмотреть на сайте Садпамяти2023.рф. Точки на этой карте еще будут добавляться», — пояснили в пресс-службе Минлесхоза РТ.
Присоединиться могут все желающие. Для этого на указанном сайте нужно узнать, когда пройдет акция в конкретном городе, зарегистрироваться и приехать в назначенный день и время.
Впервые международная акция «Сад памяти» прошла в 2020 году. В прошлом году в республике были посажены 1,2 млн саженцев в память о великом подвиге 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся домой с фронта. К посадке деревьев присоединились более 30 тыс. человек.
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