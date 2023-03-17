Участники акции «Сад памяти» посадят в Татарстане 1 млн саженцев сосны, ели и липы

Международная акция «Сад памяти» стартует в России 18 марта. Ее цель заключается в посадке 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. На территории Татарстана акция пройдет в конце апреля — начале мая. Единовременная посадка деревьев состоится 29 апреля.

Ожидается, что за время проведения акции в этом году на территории Татарстана высадят около 1 млн саженцев сосны, ели, лиственницы, липы и рябины.

«Центральная площадка акции в Татарстане еще не определена. Кроме нее будут еще три площадки под Казанью. Все площадки можно будет посмотреть на сайте Садпамяти2023.рф. Точки на этой карте еще будут добавляться», — пояснили в пресс-службе Минлесхоза РТ.

Присоединиться могут все желающие. Для этого на указанном сайте нужно узнать, когда пройдет акция в конкретном городе, зарегистрироваться и приехать в назначенный день и время.

Впервые международная акция «Сад памяти» прошла в 2020 году. В прошлом году в республике были посажены 1,2 млн саженцев в память о великом подвиге 378 тыс. татарстанцев, не вернувшихся домой с фронта. К посадке деревьев присоединились более 30 тыс. человек.