В ходе акции «Нашим героям» ЗАГСы рассказали 45 историй о ветеранах

Новая патриотическая акция «Нашим героям» стартовала в этом году во всех ЗАГСах Татарстана. Ее участники – семьи юбиляров, молодожены, студенты и школьники – собирают шефскую помощь, пишут открытки солдатам в зону специальной военной операции, приносят цветы к памятникам и мемориалам памяти. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Управления ЗАГС Кабмина РТ.

«В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и защитников Отечества этот проект обрел особый смысл. Во всех ЗАГСах на регулярной основе проводятся уроки мужества, куда приглашаются участники СВО, которые делятся опытом мужества. В рамках проведения ключевых событий – патриотических праздников: 23 Февраля, Дня Победы, Дня народного единства – в ЗАГСах республики были организованы уголки с памятными фотографиями, посвященные этим датам», – рассказали в пресс-службе.

Одним из значимых проектов ЗАГСов стала фотовыставка, посвященная ветеранам Великой Отечественной войны. Представители молодого поколения узнали 45 историй о жизни ветеранов и их семей.

«Мы рассказали о том, как солдаты защищали Родину и как любовь к нашей стране помогла им победить. Акция «Нашим героям» – это также выражение глубокой признательности за преданность и смелость, с которыми участники специальной военной операции сегодня выполняют свои боевые задачи, защищая Родину, свою семью, близких и родных. Сегодня наши доблестные земляки – отцы, сыновья, братья – стоят на страже нашего мира, спокойствия и будущего», – заявила начальник Управления ЗАГС Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова.