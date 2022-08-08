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Ру Тат
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Экология
8 августа 2022  21:32
Наталья Рыбакова

В ходе акции «Чистый воздух» экологи за год проверили 3 тыс. автомобилей

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С начала акции «Чистый воздух» экологи Татарстана проинспектировали почти 3 тыс. автомобилей. Из них в 257 машинах выявлены превышения норм токсичности, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Рейды по выявлению автомобилей с превышением норм токсичности инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ проводят с июня до сентября, добавили в ведомстве.

Операция «Чистый воздух» проходит в Татарстане с 1983 года. В рейдах участвуют сотрудники Управления ГИБДД МВД по РТ. Главная цель акции заключается в пресечении негативного воздействия автотранспорта на атмосферный воздух и экологию.

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