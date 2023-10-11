В ходе акции «Чистые леса Татарстана» из лесного фонда вывезено 60 КАМАЗов мусора

В ходе осеннего этапа природоохранной акции «Чистые леса Татарстана» из лесов республики за месяц собрано и вывезено 0,6 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, что сопоставимо с 60 КАМАЗами мусора. О промежуточных итогах акции «Татар-информу» рассказали в Минлесхозе РТ.

«Осенний этап акции стартовал 11 сентября и продлится до 11 ноября. Из лесного фонда республики собрано и вывезено 0,6 тыс. куб. метров твердых бытовых отходов, сложено в кучи на перегнивание 2,7 тыс. куб. метров сухостоя и валежника», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как уточнили в ведомстве, чаще из лесов вывозят строительный мусор, пластиковые бутылки и посуду, старую мебель, иногда встречаются даже диваны, а также автомобильные шины.

В ходе акции было отремонтированы более 200 аншлагов, информационных щитов и мест отдыха граждан, пребывающих в лесах. Участниками акции природоохранных мероприятий стали 15 тыс. человек.

«Акция „Чистые леса Татарстана“ вносит большой вклад в улучшение экологии. Мы благодарны татарстанцам за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к лесу», — отметил заведующий сектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Республиканская природоохранная акция «Чистые леса Татарстана» проводится с 2010 года. Мероприятия проводятся два раза в год — весной и осенью. В них принимают участие специалисты организаций, предприятий и учреждений республики, представители экологических объединений, студенты и волонтеры.

Природоохранная акция реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. На важность сохранения природы глава государства обратил внимание на одной из встреч со спецпредставителем по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, постоянным членом Совета безопасности РФ Сергеем Ивановым.

«Есть вопросы, которые имеют непреходящее значение. Они огромное значение имеют и для экономики, и для каждого конкретного человека — это прежде всего вопросы, связанные с экологией», — подчеркнул он.