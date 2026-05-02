Происшествия 2 мая 2026 12:00

В ХМАО при пожаре в частном доме погибла семья из семи человек

В ХМАО при пожаре в частном доме погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Руслана Кухарука.

«В ночном пожаре в поселке Высокий города Мегиона погибла семья из семи человек, в том числе четверо детей... По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов», – написал Кухарук в соцсетях.

Сообщение о возгорании в частном доме поступило в 23:58 по мск. Спустя час пожар, площадью 142 квадратных метра уже был локализован. К его тушению привлекли 16 человек и 4 единицы техники.

Самое читаемое
Жителей Татарстана предупредили о тумане, ожидающемся завтра

Жителей Татарстана предупредили о тумане, ожидающемся завтра

1 мая 2026

ТАСС: поставки военной продукции на Украину из Сербии продолжаются

1 мая 2026
Новости партнеров