В ХМАО обсудили цифровое право и нейросети

Фото: Центр социальных медиа Югры

В рамках XVI Международного IT-форума в Ханты-Мансийске состоялся круглый стол «Цифровая трансформация: состояние и векторы правового обеспечения». Специалисты обсудили правовые аспекты использования и развития связанных с госуправлением цифровых платформ, а также правовые проблемы терминологии в условиях развития больших языковых моделей, пишет издание «Новости Югры».

Руководитель департамента ИИ Института цифровой экономики МГУ имени Ломоносова и сотрудник Цзинанского института суперкомпьютерных технологий Александр Райков, многие годы занимающийся проблемой искусственного интеллекта, заявил, что ожидает смены парадигмы ИИ, так как нынешние нейросети потребляют слишком много энергии.

«Современный ИИ, как и 50 лет назад, не учитывает многие параметры. Он имеет сейчас около 30 вызовов, я их связываю с рядом причин: энергетика и время обучения, регрессионный характер – основное. Чтобы на несколько порядков повысить скорость работы и вычисления, нужно идти по оптическому пути. Однако сейчас фотонные системы повторяют цифровой путь, который имеет ограничения», – заметил исследователь.

В свою очередь профессор Финансового университета при Правительстве РФ, директор центра исследований киберпространства ВШЭ, главный редактор казанского журнала Journal of Digital Technologies and Law Анна Жарова рассказала о совершенствовании системы противодействия преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий на основе анализа тенденций и прогнозирования развития киберугроз. По ее словам, в РФ и других странах растет число преступлений, совершаемый с помощью IT.

«Сейчас создается цифровая платформа, обеспечивающая оперативный обмен информацией между полицией, Центробанком, кредитными организациями и операторами связи для установления всех обстоятельств», – отметила она.

По ее словам, предлагается разработать и внедрить новые программы и информационные системы, чтобы повысить эффективность работы полиции. Также необходимо развитие информационно-аналитического обеспечения и создание специализированный подразделений и платформ для оперативного обмена данными между ведомствами.

Доцент кафедры информационного права Уральского государственного юридического университета имени Яковлева Михаил Паршуков представил доклад о развитии понятийного аппарата информационного права в условиях реализации национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он убежден, что необходимо разработать законодательно закрепленное определение базовых понятий экономики данных и гармонизировать терминологию с другими отраслями права.

Доцент Юридического института Томского государственного университета Валентина Мельникова обратила внимание на важность определения правовой природы тех или иных явлений. Так, одна из сложностей отношений с ИИ – отсутствие четкого понимания собственного предмета регулирования.

Начальник учебно-методического управления, заведующая кафедрой истории и документоведения РТУ МИРЭА Ольга Савка выступила с сообщением «Цифровая трансформация управления учебным процессом на примере Российского технологического университета».

В вузе очно обучаются 33 тыс. студентов. Докладчица констатировала, что университету пришлось перейти к цифровой трансформации всех процессов. У каждого сотрудника есть личный кабинет, на внутреннем портале имеются несколько сервисов – от заказа пропусков для посетителей до бронирования учебных аудиторий.

В завершение круглого стола государственный советник I класса, исполнительный директор Центра технологий электронной демократии Наталья Маслова упомянула использование искусственного интеллекта для исторических проектов и указала на изменение правовых норм.

«<...> авторское право на результаты, полученные ИИ, по закону не может быть применено. Кроме того, возникают вопросы о том, кто будет нести ответственность в случае причинении вреда имуществу, жизни и здоровью от решений ИИ. Важно обеспечить информационную безопасность при использовании ИИ и конфиденциальности данных. Системный подход к решению проблем, возможно, будет реализован уже в ближайшее время с учетом постановления Правительства РФ от 9 июня этого года №861», – пояснила она.

Этот документ предусматривает организацию на базе Аналитического центра при Правительстве России Центра развития искусственного интеллекта. Именно там будут координировать усилия госорганов, регионов и бизнеса, в том числе – связанные с регуляторной поддержкой и соблюдении этических стандартов при применении нейросетей.