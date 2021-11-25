В хирургическом отделении детской больницы Нижнекамска завершена реконструкция

В хирургическом отделении №1 Детской больницы Нижнекамска завершен капитальный ремонт. Благодаря реконструкции помещение кардинально обновилось: была произведена перепланировка, а палаты и кабинеты отделения оборудовали с максимальным комфортом для пациентов. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Заведующий хирургическим отделением №1 Детской больницы с перинатальным центром Алексей Спиридонов рассказал, что теперь лечебное учреждение оснащено манипуляционной, перевязочной, процедурным кабинетами и лор-смотровой, то есть всем необходимым набором помещений, который должен быть в хирургическом отделении.

Помимо этого, корпус разделен на административную часть и часть, где находятся пациенты. Также здесь созданы условия для пациентов с ограниченными способностями: под особые потребности оборудована одна из палат, установлены пандусы.





Каждая палата имеет отдельный санузел. Особой популярностью маленьких пациентов пользуется обновленная игровая комната, расположенная напротив медицинского поста. Так что дети находятся под присмотром не только воспитателей, но и персонала.

Завершился капитальный ремонт и в оперблоке. Как только его оснастят современным оборудованием, хирурги начнут проводить операции. В остальных отделениях стационара Детской городской больницы реконструкция продолжается. Сейчас идут ремонтные работы на третьем и четвертом этажах, в отделениях педиатрии и пульмонологии.